Тимати купил бронированный автомобиль за десятки миллионов рублей

Рэпер Тимати купил бронированный автомобиль Mercedes за 60 миллионов рублей

Российский рэпер Тимати приобрел автомобиль за десятки миллионов рублей. Соответствующую информацию публикует Starhit.

Выяснилось, что исполнитель купил бронированную машину марки Mercedes черного цвета. Согласно материалу, стоимость данного авто составляет около 60 миллионов рублей, однако может увеличиваться в зависимости от кастомизации владельцем. Например, покупатель может выбрать отделку салона из кожи, а также другие эксклюзивные функции.

Известно, что помимо упомянутого транспортного средства, Тимати владеет автомобилями таких марок, как Lamborghini, Audi, Chrysler, Hummer и Cadillac.

В октябре 2023 года Тимати также подарил Валентине Ивановой на день рождения роскошный автомобиль за 50 миллионов рублей. Модель поделилась видео, где похвасталась презентом от музыканта. На размещенных кадрах видно, что он преподнес избраннице черный Porsche 911 Carrera.