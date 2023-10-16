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09:46, 16 октября 2023Ценности

Тимати подарил возлюбленной Porsche за 11,4 миллиона рублей

Кадр: @halfbloodval

Российский рэпер Тимати подарил на день рождения своей возлюбленной Валентине Ивановой роскошный автомобиль за миллионы рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель поделилась видео, в котором она похвасталась презентом от музыканта. На размещенных кадрах видно, что Тимати преподнес Ивановой черный Porsche 911 Carrera. Известно, что стоимость данной модели начинается от 11,4 миллиона рублей.

«Спасибо, любимый. Продолжай дальше запускать меня в космос», — подписала манекенщица пост.

Ранее рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, также подарил своей жене Елене Пинской роскошную машину за миллионы рублей. Супруга музыканта рассказала, что артист преподнес ей в качестве презента люксовый автомобиль Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого составляет 80 миллионов рублей.

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    Карина Черных
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