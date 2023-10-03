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17:02, 3 октября 2023Ценности

Баста подарил жене Rolls-Royce за 80 миллионов рублей

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Российский рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, подарил своей жене Елене Пинской роскошную машину за миллионы рублей. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Сначала супруга музыканта поделилась снимком первых кроссовок Nike, которые купил ей муж. При этом она отметила, что Баста преподнес ей в качестве презента люксовый автомобиль Rolls-Royce Cullinan. Известно, что стоимость данной модели составляет 80 миллионов рублей.

Позже Пинская записала видео из салона машины. На размещенных кадрах видно, что сиденья выполнены из кожи коричневого цвета, а руль и внутренние панели — из лакированного дерева.

В августе ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор показал фото роскошных подарков жене Ди Девлин за сотни тысяч рублей. На размещенных фото, которые были сделаны в день рождения супруги спортсмена, запечатлены две сумки люксового бренда Chanel. Так, одна из них украшена сияющими пайетками, а другая — выполнена из телячьей кожи. Известно, что цена второй сумки составляет около 700 тысяч рублей.

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    Карина Черных
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