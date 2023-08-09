Макгрегор показал фото роскошных подарков жене за сотни тысяч рублей

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор показал фото роскошных подарков жене Ди Девлин за сотни тысяч рублей. Соответствующие снимки появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на размещенных фото, которые были сделаны в день рождения супруги спортсмена, запечатлены две сумки люксового бренда Chanel. Так, одна из них украшена сияющими пайетками, а другая — выполнена из телячьей кожи. Известно, что цена второй сумки составляет около 700 тысяч рублей.

Макгрегор подарил белые кроссовки за 254 тысячи рублей, а также розовые босоножки упомянутой марки. Кроме того, на фото можно увидеть небольшую сумку бренда Louis Vuitton белого цвета, дополненную золотистой цепью и подвесками в виде цветов.

В мае эксперт по ювелирным изделиям Максвелл Стоун бренда украшений Steven Stone Jewelers раскрыл стоимость роскошного кольца барбадосской певицы Рианны. Поп-исполнительница опубликовала видео на платформе TikTok, в котором она предстала в открытых босоножках бренда Amina Muaddi, ремешки которых были оформлены множеством кристаллов. Также на размещенных кадрах было видно, что на пальце левой ноги артистки присутствовало бриллиантовое кольцо марки XIV Karats. По словам Стоуна, данное изделие оценивается в миллион долларов.