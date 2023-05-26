Раскрыта стоимость роскошного кольца на пальце ноги Рианны

Ювелир Стоун оценил стоимость кольца на пальце ноги певицы Рианны в миллион долларов

Эксперт по ювелирным изделиям Максвелл Стоун бренда украшений Steven Stone Jewelers раскрыл стоимость роскошного кольца барбадосской певицы Рианны. Соответствующий материал появился на сайте издания Page Six.

Поп-исполнительница опубликовала видео на платформе TikTok, в котором она предстала в открытых босоножках бренда Amina Muaddi, ремешки которых были оформлены множеством кристаллов. Известно, что стоимость туфель составляет 1380 долларов (около 110 тысяч рублей).

Также на размещенных кадрах видно, что на пальце левой ноги артистки присутствует бриллиантовое кольцо марки XIV Karats. По словам Стоуна, данное изделие оценивается в миллион долларов. «Кольцо украшено 9-каратным бриллиантом огранки "груша", которая считается символом силы и независимости», — пояснил специалист.

В марте Рианна появилась на публике с украшениями за десятки миллионов рублей и привлекла внимание папарацци. Журналисты заметили беременную знаменитость у отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, где проходила вечеринка поп-исполнительницы Бейонсе и ее мужа, рэпера Jay-Z. В качестве наряда актриса выбрала блестящие бралетт и юбку люксового бренда Valentino. Кроме того, Рианна надела на живот цепь из дорожки бриллиантов весом 139 каратов из ассортимента ювелирного дома Bayco. Отмечается, что цена аксессуара составляет 1,8 миллиона долларов (135 миллионов рублей).