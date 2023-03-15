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15:04, 15 марта 2023Ценности

Беременную Рианну заметили с украшением на животе за 135 миллионов рублей

Беременную певицу Рианну заметили с цепью бренда Bayco на животе за 135 миллионов рублей

Фото: John Locher / AP

Барбадосская певица Рианна появилась на публике с украшениями за десятки миллионов рублей и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Page Six.

Журналисты заметили беременную знаменитость у отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, где проходила вечеринка поп-исполнительницы Бейонсе и ее мужа, рэпера Jay-Z. В качестве наряда актриса выбрала блестящие бралетт и юбку люксового бренда Valentino, которые дополнил халат розового цвета. При этом волосы она распустила и предпочла нюдовый макияж.

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Кроме того, Рианна надела на живот цепь из дорожки бриллиантов весом 139 каратов из ассортимента ювелирного дома Bayco. Отмечается, что цена аксессуара составляет 1,8 миллиона долларов (135 миллионов рублей). Вдобавок на ней были колье и серьги с бриллиантами общей стоимостью 800 тысяч долларов (60 миллионов рублей).

В феврале стало известно, что исполнительница беременна вторым ребенком. Слухи о пополнении в семье артистки и хип-хоп-исполнителя появились после Супербоула, где поклонники заметили округлившийся живот Рианны. Сроки беременности, а также пол будущего ребенка не сообщаются.

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Майя Пономаренко
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