Представитель Рианны подтвердил вторую беременность певицы

Представитель Рианны подтвердил, что певица беременна вторым ребенком

Представитель барбадосской певицы Рианны подтвердил, что исполнительница беременна вторым ребенком. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Слухи о пополнении в семье артистки и хип-хоп-исполнителя ASAP Rocky появились после выступления Рианны на соревновании Супербоул (Super Bowl), где поклонники заметили округлившийся живот певицы. О сроках беременности, а также о поле будущего ребенка не сообщается.

В мае 2022 года Рианна родила сына от американского рэпера A$AP Rocky.

Известно, что артистка хотела отказаться от участия в шоу Супербоул, поскольку всего три месяца назад родила ребенка, но в итоге именно появление сына дало ей мотивацию вернуться на сцену после семилетнего перерыва. Она пояснила, что ей нужно было уместить 17 лет своей работы в 13-минутное выступление.