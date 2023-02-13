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10:28, 13 февраля 2023Культура

Представитель Рианны подтвердил вторую беременность певицы

Представитель Рианны подтвердил, что певица беременна вторым ребенком

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Представитель барбадосской певицы Рианны подтвердил, что исполнительница беременна вторым ребенком. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Слухи о пополнении в семье артистки и хип-хоп-исполнителя ASAP Rocky появились после выступления Рианны на соревновании Супербоул (Super Bowl), где поклонники заметили округлившийся живот певицы. О сроках беременности, а также о поле будущего ребенка не сообщается.

В мае 2022 года Рианна родила сына от американского рэпера A$AP Rocky.

Известно, что артистка хотела отказаться от участия в шоу Супербоул, поскольку всего три месяца назад родила ребенка, но в итоге именно появление сына дало ей мотивацию вернуться на сцену после семилетнего перерыва. Она пояснила, что ей нужно было уместить 17 лет своей работы в 13-минутное выступление.

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Анастасия Астахова
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