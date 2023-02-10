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19:04, 10 февраля 2023Культура

Рианна отрепетировала 39 вариантов выступления для Супербоула

Певица Рианна заявила, что отрепетировала 39 вариантов выступления для Супербоула

Фото: Mike Lawrie / Getty Images

Барбадосская певица Рианна заявила, что отрепетировала 39 вариантов выступления для грядущего соревнования Супербоул (Super Bowl). Об этом сообщает «Звук Медиа».

Сначала артистка хотела отказаться от участия в шоу, поскольку всего три месяца назад родила ребенка, но в итоге именно появление сына дало ей мотивацию вернуться на сцену после семилетнего перерыва. Она пояснила, что ей нужно было уместить 17 лет своей работы в 13-минутное выступление.

«Но я думаю, мы проделали прекрасную работу, чтобы все уменьшить. У нас есть примерно 39 версий сетлиста. Каждое небольшое изменение идет в счет, если я хочу вырезать гитару, что-то заглушить… добавить или убрать целую песню», — поделилась исполнительница.

Ранее Рианна рассказала о сыне, которого родила от американского рэп-исполнителя A$AP Rocky. «Боже мой, по утрам так прекрасно видеть его личико! Это умилительное удивление, когда дети, проснувшись, в первые мгновения пытаются понять, где они находятся. Это самое милое, это моя любимая часть дня», — поделилась она. Рианна добавила, что планирует запустить детскую линию одежды своего бренда Fenty.

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Марина Погосян
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