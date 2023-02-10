Рианна отрепетировала 39 вариантов выступления для Супербоула

Певица Рианна заявила, что отрепетировала 39 вариантов выступления для Супербоула

Барбадосская певица Рианна заявила, что отрепетировала 39 вариантов выступления для грядущего соревнования Супербоул (Super Bowl). Об этом сообщает «Звук Медиа».

Сначала артистка хотела отказаться от участия в шоу, поскольку всего три месяца назад родила ребенка, но в итоге именно появление сына дало ей мотивацию вернуться на сцену после семилетнего перерыва. Она пояснила, что ей нужно было уместить 17 лет своей работы в 13-минутное выступление.

«Но я думаю, мы проделали прекрасную работу, чтобы все уменьшить. У нас есть примерно 39 версий сетлиста. Каждое небольшое изменение идет в счет, если я хочу вырезать гитару, что-то заглушить… добавить или убрать целую песню», — поделилась исполнительница.

Ранее Рианна рассказала о сыне, которого родила от американского рэп-исполнителя A$AP Rocky. «Боже мой, по утрам так прекрасно видеть его личико! Это умилительное удивление, когда дети, проснувшись, в первые мгновения пытаются понять, где они находятся. Это самое милое, это моя любимая часть дня», — поделилась она. Рианна добавила, что планирует запустить детскую линию одежды своего бренда Fenty.