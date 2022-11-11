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16:21, 11 ноября 2022Культура

Рианна рассказала о переменах в жизни после материнства

Рианна впервые рассказала о новорожденном сыне и материнстве

Фото: Steve Vas / Globallookpress.com

Барбадосская певица Рианна впервые рассказала о сыне, которого родила от американского рэп-исполнителя A$AP Rocky. Об этом сообщает People.

Артистка назвала ребенка «счастливым и потрясающим».

«Боже мой, по утрам так прекрасно видеть его личико! Это умилительное удивление, когда дети, проснувшись, в первые мгновения пытаются понять, где они находятся. Это самое милое, это моя любимая часть дня», — рассказала артистка.

Рианна добавила, что планирует запустить детскую линию одежды своего бренда Fenty.

«Вы знаете, я всегда думала, что покупать детские вещи — это клише и очевидное дело, когда у вас есть ребенок. Это вроде бы следующий шаг. Но когда я пошла по магазинам, я поняла, что, может быть, мне нужно начать делать вещи, которые я хочу чтобы носили мои дети, потому что сложно найти что-то подходящее! У меня есть свои собственные идеи по этому поводу», — призналась исполнительница.

Ранее стало известно, что Рианна выпустила первую с 2016 года песню Lift Me Up к фильму «Черная пантера». Артистка заявила, что вернулась к музыкальному творчеству ради актера Чедвика Боузмана.

В мае этого года Рианна родила сына от американского рэпера A$AP Rocky.

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Анастасия Астахова
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