Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:48, 28 октября 2022Культура

Рианна выпустила первую за шесть лет песню

Рианна выпустила первую с 2016 года песню Lift Me Up к фильму «Черная пантера»

Фото: esse Grant / Getty Images for Disney

Барбадосская певица Рианна выпустила первую с 2016 года песню. Трек доступен на официальном YouTube-канале певицы.

Композиция под названием Lift Me Up в память об актере Чедвике Боузмане вышла в качестве саундтрека к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда», премьера которого состоится 11 ноября. Это первая сольная песня Рианны, выпущенная за шесть лет. Над ней певица работал совместно с нигерийской исполнительницей Tems, композитором Людвиг Йоранссон и режиссером «Черной пантеры» Райаном Куглером.

Предыдущий трек Sledgehammer к картине «Стартрек: Бесконечность» Рианна записала в 2016 году. В 2017-м певица также выпускала совместные композиции с Фьючером (Selfish), N.E.R.D. (Lemon), DJ Khaled (Wild Thoughts), Кендриком Ламаром (Loyalty) и PartyNextDoor (Believe It).

Последний альбом Рианны Anti вышел в 2016 году. После его релиза Рианна приостановила свою сольную музыкальную карьеру, посвятив себя бизнесу. В 2017 году она основала косметический бренд Fenty Beauty, а позднее запустила линию нижнего белья Savage x Fenty. По итогам 2018 года восьмикратная обладательница «Грэмми» попала в рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes. В мае 2022 года у исполнительницы родился сын от рэпера A$AP Rocky.

Ранее сообщалось о том, что Рианна выступит на сцене впервые за пять лет. Уточнялось, что исполнительница даст концерт на Супербоуле-2023 12 февраля в американском штате Аризона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Побывавший в плену боец рассказал о словах украинского депутата узникам
Названо условие для получения налогового вычета за жилье дважды
Стало известно о планах Маска отказаться от пожизненной блокировки в Twitter
В России сообщили о скором завершении частичной мобилизации
Рианна выпустила первую за шесть лет песню
Три гола российских игроков помогли «Ванкуверу» впервые победить в сезоне НХЛ
В московской квартире собака напала на женщину с ребенком
После крушения Су-30 на жилой дом нашли новые повреждения домовладений
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии
25-летняя женщина влюбилась в 50-летнего мужчину и столкнулась с осуждением
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.