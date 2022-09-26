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Рианна выступит на сцене впервые за пять лет

Рианна сообщила, что выступит на сцене впервые за пять лет

Фото: Image Press Agency / Globallookpress.com

34-летняя барбадосская певица Рианна объявила, что выступит на сцене впервые за пять лет. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на социальные сети артистки.

Исполнительница даст концерт на Супербоуле-2023 12 февраля в американском штате Аризона. Координатором шоу артистки выступит американский рэпер Джей Зи, ранее Рианна подписала контракт с лейблом хип-хоп-исполнителя.

Исполнит ли певица свои старые песни или представит новые композиции, неизвестно. Последний музыкальный альбом артистка выпустила в 2016 году, а в 2018-м исполнительница вышла на сцену на церемонии вручения премии «Грэмми», после чего сосредоточилась на развитии собственных брендов косметики и нижнего белья.

В мае этого года Рианна родила сына от американского рэпера A$AP Rocky. После новости о пополнении в семье артистов стало известно, что певица запустит собственную коллекцию одежды для беременных.

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Анастасия Астахова
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