Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Рианна запустит собственную коллекцию одежды для беременных

Рианна начнет выпускать собственную линию одежды для беременных

Фото: Stephen Yang / Reuters

34-летняя барбадосская певица Рианна запустит собственную линию одежды для беременных женщин. Об этом сообщает Hollywood Life.

В конце мая этого года исполнительница родила сына. На последних сроках беременности артистка часто выходила в свет, подчеркивая свое положение короткими топами и юбками и тем самым восхищая поклонников. Именно тогда у звезды появилась идея запустить собственную коллекцию одежды для беременных. Сейчас артистка начала работу над линейкой, которая станет частью ее бренда Savage & Fenty, выпускающего косметику и нижнее белье.

«Во время беременности ей сказали, что она стала источником вдохновения для многих женщин и поломала стереотипы о том, что приемлемо носить. Она много раз показывала беременных моделей в своей рекламе Fenty и теперь захотела изменить представление о беременных женщинах, создав бренд, который позволит им по-прежнему чувствовать себя сексуальными и красивыми, ожидая ребенка», — сообщил инсайдер.

Ранее в одном из интервью Рианна призналась, что не собирается стыдиться изменений в своей фигуре: «Извините, это слишком весело, чтобы наряжаться. Я не позволю этой части исчезнуть, потому что мое тело меняется».

В мае возлюбленный артистки, рэпер A$AP Rocky рассказал, как просмотр «Телепузиков» помог ему подготовиться к отцовству.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о задачах спецоперации за пределами ДНР и ЛНР
Алсу раскрыла собственный способ скрыть лишний вес
COVID-19 повысил риск депрессии и тревоги у пожилых
На Украине возбудили дела против чиновников республик Донбасса
В Госдуме объяснили решение не приравнивать апартаменты к жилью
Появились кадры с места ДТП со школьным автобусом на российской трассе
Тима Бертона наградят французской премией «Люмьер»
«Газпром» сообщил о неконкретном рекорде поставок в Китай
Невролог назвал способ отличить «нервную» боль от настоящей
Медведь растерзал кормившего его два года россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.