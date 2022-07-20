Рианна запустит собственную коллекцию одежды для беременных

Рианна начнет выпускать собственную линию одежды для беременных

34-летняя барбадосская певица Рианна запустит собственную линию одежды для беременных женщин. Об этом сообщает Hollywood Life.

В конце мая этого года исполнительница родила сына. На последних сроках беременности артистка часто выходила в свет, подчеркивая свое положение короткими топами и юбками и тем самым восхищая поклонников. Именно тогда у звезды появилась идея запустить собственную коллекцию одежды для беременных. Сейчас артистка начала работу над линейкой, которая станет частью ее бренда Savage & Fenty, выпускающего косметику и нижнее белье.

«Во время беременности ей сказали, что она стала источником вдохновения для многих женщин и поломала стереотипы о том, что приемлемо носить. Она много раз показывала беременных моделей в своей рекламе Fenty и теперь захотела изменить представление о беременных женщинах, создав бренд, который позволит им по-прежнему чувствовать себя сексуальными и красивыми, ожидая ребенка», — сообщил инсайдер.

Ранее в одном из интервью Рианна призналась, что не собирается стыдиться изменений в своей фигуре: «Извините, это слишком весело, чтобы наряжаться. Я не позволю этой части исчезнуть, потому что мое тело меняется».

В мае возлюбленный артистки, рэпер A$AP Rocky рассказал, как просмотр «Телепузиков» помог ему подготовиться к отцовству.