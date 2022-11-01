Рианна вернулась к музыке ради Чедвика Боузмана

Рианна заявила, что вернулась к музыкальному творчеству ради актера Чедвика Боузмана

Барбадосская певица Рианна заявила, что вернулась к музыкальному творчеству и выпустила первый за шесть лет трек ради покойного актера Чедвика Боузмана. Об этом сообщает NME.

Режиссер фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда» Райан Куглер сообщил, что артистка представила саундтрек к проекту под названием Lift Me Up, чтобы почтить память звезды первой части картины: «Как только она поставила нам пластинку, она прямо сказала: "Я сделала это для Чада"».

Кинодеятель добавил, чем было обусловлено сотрудничество с Рианной.

«Мы искали великого артиста, который мог бы рассказать историю фильма, охватить его темы и представить их зрителям в другой упаковке. Это то, что Кендрик (Ламар — прим. «Ленты.ру») так прекрасно сделал с первой частью проекта. Было логично, что это будет женщина, потому что это главная тема второго фильма — материнство», — рассказал Куглер.

28 октября стало известно, что Рианна выпустила первую с 2016 года песню Lift Me Up к фильму «Черная пантера». Над ней певица работала совместно с нигерийской исполнительницей Tems, композитором Людвигом Йоранссоном и режиссером проекта.

Последний альбом Рианны Anti вышел в 2016 году. После его релиза артистка приостановила сольную музыкальную карьеру, посвятив себя бизнесу.