NYT: Нобелевский лауреат Андрей Гейм лишился гражданства Нидерландов

Лауреата Нобелевской премии по физике Андрея Гейма лишили гражданства Нидерландов. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Уроженец российского Сочи Гейм рассказал изданию, что власти Нидерландов объявили о лишении его гражданства и потребовали сдать паспорт. «Лично я считаю себя голландско-британским лауреатом Нобелевской премии, в этом порядке», — сообщил ученый в письме. Гейм подчеркнул, что испытывает странное ощущение и печаль.

Ученого лишили гражданства по требованию нидерландских законов, о которых Гейм, по его словам, не знал. Андрей Гейм также имеет британское гражданство, которое он получил тринадцать лет назад, чтобы принять посвящение в рыцари-бакалавры за научные заслуги. Законы Нидерландов запрещают иметь двойное гражданство. «Я принял британское гражданство только для того, чтобы получить рыцарское звание», — заявил ученый.

В разговоре с журналистами Гейм признался, что «потратил тысячи» на судебные издержки, чтобы убедить голландские власти сохранить его гражданство, но это не дало результата. Ученый заявлял, что иметь своим гражданином нобелевского лауреата хотела бы любая страна.

Андрей Гейм вместе с Константином Новоселовым был удостоен Нобелевской премии по физике в 2010 году за разработку первого метода получения графена.

В конце июня член палаты представителей Конгресса США Эрл Картер предложил номинировать американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Причиной номинации Картер назвал успехи Трампа в урегулировании соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном.