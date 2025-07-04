Россиянин получил ожог 90 процентов тела из-за загоревшегося самоката

В Хакасии мужчина получил ожог 90 % тела, в квартире загорелся электросамокат

Житель Абакана, столицы Хакасии, получил ожог 90 процентов поверхности тела из-за загоревшегося самоката. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина поставил средство индивидуальной мобильности на зарядку. Вскоре аккумулятор самоката загорелся, после чего пламя перекинулось на окружающие предметы. Площадь пожара составила 14 квадратных метров.

Пострадавшего россиянина госпитализировали. Врачи диагностировали у него множественные ожоги различных степеней. Он находится в реанимационном отделении.

Ранее в Московском метрополитене произошел пожар из-за самоката, который воспламенился во время поездки. В пресс-службе подземки пояснили, что пожар начался из-за хулиганских действий одного из пассажиров.