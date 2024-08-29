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10:03, 29 августа 2024Россия

В московском метро загорелся вагон из-за самоката

На Арбатской-Покровской линии в метро Москвы загорелся вагон из-за самоката

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

На Арбатской-Покровской линии в метро Москвы загорелся вагон из-за самоката, передает ТАСС.

По сведениям агентства, самокат зажало между дверьми на станции «Парк Победы», из-за чего он самовоспламенился. Поезд довез пассажиров до станции «Киевская», где они вышли из состава.

«Из-за хулиганских действий пассажира в одном вагоне произошло локальное задымление. Никто из пассажиров не пострадал», — разъяснили в пресс-службе столичной подземки.

Самокатчика начали искать сотрудники полиции.

До этого сообщалось, что на станции «Арбатская» произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором. В результате гермодверь частично сдвинуло в сторону закрытия. Сведений о пострадавших тогда не поступало.

Еще раньше в Санкт-Петербурге эскалатор метрополитена едва не затянул женщину. Она присела на ступени подъемника, однако не успела встать и застряла.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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