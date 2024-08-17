В метро Москвы сработала гермодверь

Дептранс Москвы: на станции метро «Арбатская» сработал защитный затвор

В Москве в одном из переходов станции метро «Арбатская» сработала гермодверь. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram.

«Произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия», — рассказали в ведомстве.

В Дептрансе добавили, что в данный момент станция «Арбатская» Арбатско-Покровской линии работает штатно, однако пересадка временно осуществляется через станцию «Боровицкая».

Ранее в Санкт-Петербурге эскалатор метрополитена едва не затянул местную жительницу. Россиянка присела на ступени подъемника, однако не успела встать и застряла. На появившихся в сети кадрах видно, как устройство зажевало куртку пассажирки, после к ней подбежал мужчина и помог вынуть руки из рукавов.