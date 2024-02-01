Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:51, 1 февраля 2024Среда обитания

Эскалатор в метро едва не «зажевал» присевшую россиянку

Присевшую на эскалатор в метро петербурженку едва не «зажевало»

Жительницу Санкт-Петербурга едва не затянул эскалатор метрополитена. Девушка присела на ступени подъемника. Видеоролик с места происшествия публикует Telegram-канал Mash.

Подъезжая к концу эскалатора, девушка не успела встать и застряла. На кадрах видно, как устройство «зажевало» куртку пассажирки. К девушке подбежал спускавшийся за ней мужчина: он помог ей вынуть руки из рукавов.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура Петербургского метрополитена. Сотрудники ведомства проверят, следили ли служащие за соблюдением правил пользования эскалаторами и остановили ли механизм своевременно.

Ранее в Московском метрополитене двухлетнему ребенку зажало ногу на эскалаторе. Он получил травму левой ноги, когда ступня попала между движущейся частью эскалатора и боковой стеной. Ребенка госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Установлены все погибшие в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом

      Агата Муцениеце показала внешность без косметики

      Два россиянина решили продавать смешанный с антисептиком контрафактный алкоголь

      Раскрыто число выдворенных из России нелегальных мигрантов

      Запущенный без российских РД-181 американский Cygnus состыковался с МКС

      Китайским автозаводам перестало хватать электронных блоков

      В Венгрии назвали безответственными заявления о претензиях на Закарпатье

      Россиянина Амфетаминова задержали за распространение мефедрона

      МИД России заявил о размещении ядерного оружия США в Британии в скором будущем

      Ресурсы ЕС для военной поддержки Украины оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше