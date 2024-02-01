Эскалатор в метро едва не «зажевал» присевшую россиянку

Присевшую на эскалатор в метро петербурженку едва не «зажевало»

Жительницу Санкт-Петербурга едва не затянул эскалатор метрополитена. Девушка присела на ступени подъемника. Видеоролик с места происшествия публикует Telegram-канал Mash.

Подъезжая к концу эскалатора, девушка не успела встать и застряла. На кадрах видно, как устройство «зажевало» куртку пассажирки. К девушке подбежал спускавшийся за ней мужчина: он помог ей вынуть руки из рукавов.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура Петербургского метрополитена. Сотрудники ведомства проверят, следили ли служащие за соблюдением правил пользования эскалаторами и остановили ли механизм своевременно.

Ранее в Московском метрополитене двухлетнему ребенку зажало ногу на эскалаторе. Он получил травму левой ноги, когда ступня попала между движущейся частью эскалатора и боковой стеной. Ребенка госпитализировали.