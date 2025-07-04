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18:03, 4 июля 2025Путешествия

Мощная волна утащила на скалы загорающих туристов на пляже в Европе и попала на видео

The Sun: Восемь человек травмировались из-за волны на пляже в Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Мощная морская волна утащила загорающих на пляже в Европе туристов и попала на видео. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел на туристическом пляже Коста-де-ла-Лус в Испании. Грузовое судно, проходившее рядом, подняло волну, которая обрушилась на отдыхающих.

Загорающих туристов резко утянуло к скалам. На опубликованных кадрах слышны крики людей, которых смывает с берега черная вода. В итоге восемь человек травмировались, ударившись о камни.

«Я выходила из воды с доской для гребли, когда волна ударила меня слева и сбила с ног. Я оказалась зажата под доской и сломала ногу, теперь жду операции», — сообщила одна из пострадавших.

Ранее волна захлестнула туристку на глазах у супруга во время их отдыха на тайском курорте. Мужчина вызвал спасателей, но те прибыли на место трагедии спустя час.

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