Туристку вытащили из воды без признаков жизни вскоре после приезда на курорт Таиланда

Албанскую туристку на Пхукете вытащили из воды без признаков жизни

Туристка из Албании поехала с мужем на популярный тайский курорт Пхукет и не выжила. Об этом сообщает местный портал The Phuket News.

Уточняется, что 41-летняя Даниэла Идризи и ее супруг, 43-летний египтянин Мохаммед Абдулхалийя Хамди Альсаба, прибыли в азиатскую страну 10 июня. Вскоре после приезда пара пошла купаться на пляж Карон, и албанка исчезла под волнами на глазах своего спутника.

Иностранец вызвал на помощь спасателей, которые примерно через час вытащили женщину из воды без признаков жизни. Реанимировать Идризи не удалось. Полиция начала расследование трагедии.

Ранее в этой же азиатской стране российский турист употребил марихуану, полез в море, потерял сознание в воде и едва не утонул. Его вытащили на берег подруга и местные жители.

