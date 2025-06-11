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17:31, 11 июня 2025Путешествия

Туристку вытащили из воды без признаков жизни вскоре после приезда на курорт Таиланда

Албанскую туристку на Пхукете вытащили из воды без признаков жизни
Алина Черненко

Фото: Karon Municipality Rescue Unit / Thephuketnews

Туристка из Албании поехала с мужем на популярный тайский курорт Пхукет и не выжила. Об этом сообщает местный портал The Phuket News.

Уточняется, что 41-летняя Даниэла Идризи и ее супруг, 43-летний египтянин Мохаммед Абдулхалийя Хамди Альсаба, прибыли в азиатскую страну 10 июня. Вскоре после приезда пара пошла купаться на пляж Карон, и албанка исчезла под волнами на глазах своего спутника.

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Иностранец вызвал на помощь спасателей, которые примерно через час вытащили женщину из воды без признаков жизни. Реанимировать Идризи не удалось. Полиция начала расследование трагедии.

Ранее в этой же азиатской стране российский турист употребил марихуану, полез в море, потерял сознание в воде и едва не утонул. Его вытащили на берег подруга и местные жители.

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