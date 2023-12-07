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18:31, 7 декабря 2023Путешествия

Россиянин под наркотиками потерял сознание в море и едва не утонул в Таиланде

Pattaya Mail: россиянин под наркотиками потерял сознание в море на пляже Паттайи

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Российский турист употребил марихуану, полез в море, потерял сознание в воде и едва не утонул в Таиланде. Об этом пишет местное издание Pattaya Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на пляже Джомтьен на тайском курорте Паттайя 5 декабря. По данным источника, 27-летний Геннадий Пеняев был найден без сознания и с признаками тяжелого наркотического опьянения. Известно, что его вытащили на берег подруга и местные жители.

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Полиция Паттайи и спасатели, приехавшие на место происшествия, оказали туристу первую помощь. Затем его оперативно доставили в ближайшую больницу.

Ранее в Паттайе турист из Китая расстроился из-за ссоры с подругой, уплыл в море и пропал. Семья путешественника, испугавшись его опасных намерений, обратилась в местную полицию, которая вызвала на помощь морскую спасательную команду.

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      Марина Черняк
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