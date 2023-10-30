Турист пропал в море после ссоры с подругой на популярном курорте Азии

Pattaya Mail: уплывшего в море после ссоры с подругой туриста спасли в Паттайе

В тайском городе Паттайя турист из Китая расстроился из-за ссоры с подругой, уплыл в море и пропал. Об этом сообщает местное издание Pattaya Mail.

Уточняется, что инцидент произошел утром 29 октября на пляже Кратинглай на севере популярного курорта Азии. По данным источника, 37-летний Ма Хун Цзюнь после ожесточенных споров со спутницей вошел в воду и скрылся из виду.

Подруга китайца и его семья, испугавшись опасных намерений Хун Цзюня, обратились в местную полицию, которая вызвала на помощь морскую спасательную команду Паттайи. Специалисты сразу же отправились на поиски туриста и обнаружили его примерно в 500 метрах от берега.

Как отмечает Pattaya Mail, он находился в «бедственном положении». Спасатели вернули его на берег к семье.

Ранее российский турист поссорился с подругой на Авачинском вулкане на Камчатке и пропал без вести. Россиянин разозлился и ушел в неизвестном направлении. Туристка же осталась ждать его у подножия вулкана.