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10:18, 28 августа 2023Путешествия

Россиянин поссорился с подругой и пропал без вести на вулкане на Камчатке

Amur Mash: турист поссорился с подругой на Авачинском вулкане и пропал без вести

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российский турист поссорился с подругой на Авачинском вулкане на Камчатке и пропал без вести. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Непредвиденная ситуация произошла в воскресенье, 27 августа. Пара отправилась в поход и перед началом восхождения сильно поссорилась.

Россиянин разозлился на девушку и ушел в неизвестном направлении. Туристка, в свою очередь, осталась ждать его у подножия вулкана, однако мужчина так и не вернулся.

Отмечается, что на связь путешественник до сих пор не вышел. К поиску пропавшего уже приступили сотрудники МЧС. Спасатели собираются осматривать территорию с воздуха при помощи дронов.

Ранее в августе агрессивная медведица набросилась на российских туристов во время сплава по реке на Камчатке. Россияне подплыли близко к берегу и увидели там дикое животное с детенышами. Когда хищница заметила людей, она побежала за ними.

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    Фариза Бацазова
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