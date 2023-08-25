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12:20, 25 августа 2023Путешествия

Агрессивная медведица набросилась на туристов на Камчатке и попала на видео

Агрессивная медведица выбежала к россиянам во время сплава по реке на Камчатке

Агрессивная медведица набросилась на российских туристов во время сплава по реке на Камчатке и попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Борус».

На кадрах видно, что россияне подплыли близко к берегу и увидели там дикое животное с детенышами. Когда хищница заметила людей, она побежала за ними вдоль берега.

Находившиеся в лодке туристы начали громко кричать от страха, что и спугнуло зверя. В итоге медведице не удалось догнать россиян.

Ранее бизон напал на туристку во время прогулки в Йеллоустонском национальном парке в США. Женщина получила серьезные травмы груди и живота и была доставлена на вертолете в региональный медицинский центр Восточного Айдахо.

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    Фариза Бацазова
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