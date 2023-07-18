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16:28, 18 июля 2023Путешествия

Дикое животное напало на туристку во время прогулки в парке

ABC News: бизон напал на туристку во время прогулки в Йеллоустонском национальном парке

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Бизон напал на туристку во время прогулки в Йеллоустонском национальном парке. Подробностями истории поделился портал ABC News.

Источник со ссылкой на представителей парка уточняет, что 47-летняя жительница Финикса гуляла с попутчиком возле коттеджей Lake Lodge на северном берегу озера Йеллоустоун. Когда туристы увидели двух бизонов, они развернулись и попытались уйти, но не успели этого сделать — дикое животное бросилось на американку и ранило ее.

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«Женщина получила серьезные травмы груди и живота и была доставлена на вертолете в региональный медицинский центр Восточного Айдахо», — говорится в заявлении представителей Йеллоустонского национального парка. Информация о состоянии пострадавшей не сообщается.

По данным администрации парка, это первое зарегистрированное нападение бизонов на посетителей с июня 2022 года.

В прошлом месяце парк выпустил видеоролики с правилами поведения людей в дикой природе Йеллоустона, которые стали вирусными в социальных сетях. На одном из них видно, как туристка приближается к бизону и делает селфи, что, по словам представителей парка, опасно, учитывая непредсказуемые движения и действия животного. Авторы видео отметили, что бизоны могут бегать в три раза быстрее людей.

Ранее сообщалось, что охотник вблизи города Стерлинг в американском штате Аляска пережил нападение медведицы, защищавшей детенышей, но остался жив и сумел самостоятельно добраться до больницы.

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    Марина Черняк
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