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12:22, 14 июня 2023Из жизни

Охотник пережил нападение медведицы и самостоятельно добрался до больницы

Anchorage Daily News: охотник в США выстрелил в защищавшую детенышей медведицу

Фото: Unsplash

Охотник вблизи города Стерлинг в американском штате Аляска пережил нападение медведицы, защищавшей детенышей, но остался жив и сумел самостоятельно добраться до больницы. Об этом сообщает Anchorage Daily News.

В местной полиции сообщили, что 34-летний Николас Абрахам охотился на кроликов и столкнулся с медведицей и ее детенышами. Мужчина заметил дикое животное, когда оказался от него на расстоянии около 4,5 метра. Медведица сразу же напала на него.

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Мужчина получил незначительные травмы и выстрелил в агрессивного зверя из револьвера. После этого он сумел самостоятельно добраться до больницы, где ему оказали медицинскую помощь.

Полицейские осмотрели место происшествия и не обнаружили медвежат.

Ранее сообщалось, что жительница США выжила после того, как на нее напал черный медведь. Хищник серьезно расцарапал ей спину, плечи и грудь.

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    Алиса Дмитриева
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