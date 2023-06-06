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15:29, 6 июня 2023Из жизни

Медведь набросился на женщину и расцарапал ей спину

KMSP-TV: в США медведь напал на женщину и расцарапал ей спину и плечи

Кадр: FOX 9

Жительница США выжила после того, как на нее напал черный медведь. Об этом сообщает KMSP-TV.

Нападение произошло 26 мая ночью у дома 65-летней женщины из города Миннеаполис, штат Миннесота. Американка рассказала, что ее щенок по кличке Зевс вел себя беспокойно, поэтому она ненадолго выпустила его на улицу. Спустя минуту она услышала какое-то шипение за окном. Женщина пошла узнать, в чем дело. «Я подумала, что это енот, и побежала на шум. Но там не было ни Зевса, ни енота. На меня несся медведь!» — поделилась воспоминаниями она. Хищник набросился на американку и серьезно расцарапал ей спину, плечи и грудь. 14-летний внук женщины выбежал на улицу и бросился ей на помощь. В этот момент медведь отступил и убежал.

Семья пострадавшей немедленно отвезла ее в отделение скорой помощи, где врачи дали ей антибиотики и обработали глубокие раны. Женщине не потребовался укол от бешенства, так как медведь не кусал ее. Пострадавшую выписали из больницы, сейчас она восстанавливается дома.

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Американка утверждает, что не держит зла на хищника. По ее словам, медведь повел себя агрессивно из-за того, что испугался собаки. «У меня была кровь на рубашке, но серьезного кровотечения не случилось. Меня не покусали. Что это в итоге? Просто царапина», — подвела она итог произошедшему.

Ранее сообщалось, что другая жительница США отправилась искать свою собаку и пережила нападение черного медведя. Дикое животное несколько раз ударило женщину и скрылось.

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    Алиса Удовик
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