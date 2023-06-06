Медведь набросился на женщину и расцарапал ей спину

KMSP-TV: в США медведь напал на женщину и расцарапал ей спину и плечи

Жительница США выжила после того, как на нее напал черный медведь. Об этом сообщает KMSP-TV.

Нападение произошло 26 мая ночью у дома 65-летней женщины из города Миннеаполис, штат Миннесота. Американка рассказала, что ее щенок по кличке Зевс вел себя беспокойно, поэтому она ненадолго выпустила его на улицу. Спустя минуту она услышала какое-то шипение за окном. Женщина пошла узнать, в чем дело. «Я подумала, что это енот, и побежала на шум. Но там не было ни Зевса, ни енота. На меня несся медведь!» — поделилась воспоминаниями она. Хищник набросился на американку и серьезно расцарапал ей спину, плечи и грудь. 14-летний внук женщины выбежал на улицу и бросился ей на помощь. В этот момент медведь отступил и убежал.

Семья пострадавшей немедленно отвезла ее в отделение скорой помощи, где врачи дали ей антибиотики и обработали глубокие раны. Женщине не потребовался укол от бешенства, так как медведь не кусал ее. Пострадавшую выписали из больницы, сейчас она восстанавливается дома.

Американка утверждает, что не держит зла на хищника. По ее словам, медведь повел себя агрессивно из-за того, что испугался собаки. «У меня была кровь на рубашке, но серьезного кровотечения не случилось. Меня не покусали. Что это в итоге? Просто царапина», — подвела она итог произошедшему.

Ранее сообщалось, что другая жительница США отправилась искать свою собаку и пережила нападение черного медведя. Дикое животное несколько раз ударило женщину и скрылось.