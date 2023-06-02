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11:09, 2 июня 2023Из жизни

Женщина отправилась искать свою собаку и пережила нападение медведя

Southwest Journal: черный медведь напал на женщину в США

Фото: Pete Nuij / Unsplash

Жительница США во время отдыха в лесном домике у озера Галл в штате Миннесота отправилась искать свою собаку и пережила нападение черного медведя. Об этом сообщает Southwest Journal.

Ранним утром американка выпустила собаку на улицу. Когда женщина вышла наружу, чтобы проверить, где ее питомец, на нее напал медведь.

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Дикое животное несколько раз ударило женщину и скрылось. Пострадавшую с многочисленными травмами экстренно доставили в больницу, откуда выписали после оказания медицинской помощи.

До этого инцидента в окрестностях не было зафиксировано активности медведей. Специалисты по дикой природе полагают, что зверь был напуган собакой и атаковал женщину в качестве самообороны.

«Собаки и медведи — плохое сочетание», — сообщили в департаменте природных ресурсов штата. Сотрудники департамента тщательно наблюдают за районом и разыскивают медведей, которые могут представлять угрозу для общественной безопасности.

Барибал, или черный медведь — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее сообщалось, что житель индийской деревни Дарбал, расположенной на союзной территории Джамму и Кашмир, пережил нападение гималайского медведя. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами, а затем перевели в город Сринагар для специализированного лечения.

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    Алиса Дмитриева
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