Женщина отправилась искать свою собаку и пережила нападение медведя

Southwest Journal: черный медведь напал на женщину в США

Жительница США во время отдыха в лесном домике у озера Галл в штате Миннесота отправилась искать свою собаку и пережила нападение черного медведя. Об этом сообщает Southwest Journal.

Ранним утром американка выпустила собаку на улицу. Когда женщина вышла наружу, чтобы проверить, где ее питомец, на нее напал медведь.

Дикое животное несколько раз ударило женщину и скрылось. Пострадавшую с многочисленными травмами экстренно доставили в больницу, откуда выписали после оказания медицинской помощи.

До этого инцидента в окрестностях не было зафиксировано активности медведей. Специалисты по дикой природе полагают, что зверь был напуган собакой и атаковал женщину в качестве самообороны.

«Собаки и медведи — плохое сочетание», — сообщили в департаменте природных ресурсов штата. Сотрудники департамента тщательно наблюдают за районом и разыскивают медведей, которые могут представлять угрозу для общественной безопасности.

Барибал, или черный медведь — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее сообщалось, что житель индийской деревни Дарбал, расположенной на союзной территории Джамму и Кашмир, пережил нападение гималайского медведя. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами, а затем перевели в город Сринагар для специализированного лечения.

