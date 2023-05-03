Мужчина пошел в аптеку за лекарствами и пережил нападение медведя

Kashmir Life: в Индии гималайский медведь напал на мужчину, идущего в аптеку

Житель индийской деревни Дарбал, расположенной на союзной территории Джамму и Кашмир, пережил нападение гималайского медведя. Об этом сообщает Kashmir Life.

Хищник напал на 45-летнего Мухаммада Юсуфа Мира, когда тот пошел в аптеку за лекарствами. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами, а затем перевели в город Сринагар для специализированного лечения.

Сотрудники департамента дикой природы и полиции прибыли на место происшествия. Официальный представитель департамента сообщил, что специалисты намерены усыпить медведя.

Гималайский медведь, которого также называют белогрудым, черным уссурийским или черным азиатским медведем, почти вдвое меньше бурых медведей. Он отличается более стройным телосложением, тонкой остроносой мордой и большими округлыми ушами. Самцы этого вида вырастают до 1,5-1,7 метра в длину и весят 120-140 килограммов. Пища гималайского медведя на 85 процентов состоит из ягод, грибов и кореньев. При встрече с человеком они ведут себя агрессивно.

Ранее сообщалось, что в Камбодже дикий медведь набросился на рыбаков у реки. Зверь серьезно покалечил двоих камбоджийцев, после чего скрылся в чаще.