Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:35, 3 мая 2023Из жизни

Мужчина пошел в аптеку за лекарствами и пережил нападение медведя

Kashmir Life: в Индии гималайский медведь напал на мужчину, идущего в аптеку

Фото: Unsplash

Житель индийской деревни Дарбал, расположенной на союзной территории Джамму и Кашмир, пережил нападение гималайского медведя. Об этом сообщает Kashmir Life.

Хищник напал на 45-летнего Мухаммада Юсуфа Мира, когда тот пошел в аптеку за лекарствами. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами, а затем перевели в город Сринагар для специализированного лечения.

Материалы по теме:
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022
Белого медведя с застрявшей в пасти банкой сгущенки спасли. Что известно об операции, за которой следила вся Россия?
Белого медведя с застрявшей в пасти банкой сгущенки спасли.Что известно об операции, за которой следила вся Россия?
21 июля 2022
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022

Сотрудники департамента дикой природы и полиции прибыли на место происшествия. Официальный представитель департамента сообщил, что специалисты намерены усыпить медведя.

Гималайский медведь, которого также называют белогрудым, черным уссурийским или черным азиатским медведем, почти вдвое меньше бурых медведей. Он отличается более стройным телосложением, тонкой остроносой мордой и большими округлыми ушами. Самцы этого вида вырастают до 1,5-1,7 метра в длину и весят 120-140 килограммов. Пища гималайского медведя на 85 процентов состоит из ягод, грибов и кореньев. При встрече с человеком они ведут себя агрессивно.

Ранее сообщалось, что в Камбодже дикий медведь набросился на рыбаков у реки. Зверь серьезно покалечил двоих камбоджийцев, после чего скрылся в чаще.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Двух человек заметили на крыше Сенатского дворца перед взрывом дрона над Кремлем
Годовалая девочка утонула в декоративном пруду в российском регионе
Субсидии закрытым российским аэропортам резко сократили
Диетолог подсказала способ выбрать эффективную диету для похудения
Предсказано опустынивание средиземноморских лесов
Тренер раскрыла секрет упругих ягодиц «как у Кардашьян»
Володин назвал теракт в отношении президента нападением на Россию
Госдума потребует применения «способного уничтожить киевский режим» оружия
Володин назвал власти Украины террористами после удара по Кремлю
Стали известны подробности возвращения Пугачевой в Москву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.