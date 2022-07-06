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Медведь набросился на двоих рыбаков, покалечил их и скрылся в чаще

Khmer Times: в Камбодже дикий медведь покалечил двоих мужчин, отправившихся ловить рыбу

Фото: Wasawat Lukharang / ZumaPress / Globallookpress.com

В Камбодже дикий медведь набросился на рыбаков у реки. Об этом сообщает Khmer Times.

Инцидент произошел 5 июля в провинции Поусат. 33-летний Нгой Нгоын и 29-летний Пхи Пхекдей из деревни Чхай Лок отправились ловить рыбу. Когда мужчины были на берегу, из зарослей появился медведь и набросился на них.

Сообщается, что зверь серьезно покалечил двоих камбоджийцев, прежде чем скрыться в чаще. Жертв нападения доставили в частную клинику, где ими занимаются медики. Врачи зафиксировали у пострадавших следы от зубов и когтей хищника.

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Пока неизвестно, какой именно медведь напал на мужчин. Предполагается, что это был гималайский или малайский медведь. Представители районной полиции призвали местных жителей сохранять особую бдительность.

Ранее сообщалось, что в Турции пастух и медведь погибли в схватке друг с другом. Мужчина успел смертельно ранить зверя из ружья, прежде чем тот задрал его.

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Никита Савин
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