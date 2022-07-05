Мужчина и медведь погибли в схватке друг с другом

Newsweek: в Турции медведь растерзал мужчину и погиб

Житель Турции, пасший стадо коз, и напавший на него медведь погибли в схватке друг с другом. Об этом сообщает Newsweek.

29 июня 44-летний Фатих Ильхан ушел пасти коз в районе Олур провинции Эрзурум. Когда вечером стадо вернулось без него, родственники мужчины обратились в полицию. Поисковики, выдвинувшиеся в район пастбища, обнаружили растерзанное тело Ильхана. В ста метрах от него лежал убитый медведь с пулей в сердце. Там же валялось ружье пастуха.

Представители власти предполагают, что медведь подкрался к стаду, но Ильхан заметил его и выстрелил. Смертельно раненый хищник успел убить пастуха, но вскоре и сам погиб от полученного ранения. У мужчины осталось пятеро детей.

На всей территории Турции водятся сирийские бурые медведи. В последние годы их число значительно выросло, и они стали представлять серьезную опасность для сельских жителей. Медведей замечают не только у деревень, но и возле ресторанов на окраинах городов, куда их привлекает запах еды.

Ранее сообщалось, что в Канаде собака набросилась на медведя, который упал во двор дома с забора, и спасла своего хозяина. Медведь забрался на забор дома, а потом свалился во двор канадской пары.

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