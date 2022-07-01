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Собака спасла хозяина от свалившегося во двор медведя

CKPG-TV: в Канаде пес по кличке Бронсон спас хозяина от медведя

Кадр: CKPGToday

В Канаде собака набросилась на медведя, который упал во двор дома с забора, и спасла своего хозяина. Об этом сообщает CKPG-TV.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 26 июня, в городе Принс-Джордж, провинция Британская Колумбия. Как рассказал Крис Виг, он только что закончил подстригать траву на заднем дворе и вернулся в дом, когда услышал какой-то шум. «Я выхожу и вижу, что медведь прогуливается по забору. А потом он взял и свалился во двор. На шум выбежала жена, а за ней два наших американских булли», — рассказал канадец.

Пес по кличке Бронсон мгновенно прыгнул на медведя, вцепился ему в горло и повалил на землю. Виг бросился разнимать катавшихся по газону зверей, что ему удалось сделать с большим трудом и только при помощи ручной сеялки. После того, как Виг отцепил Бронсона от медведя, хищник тут же убежал. Собака и ее хозяин в схватке не пострадали.

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Как позже рассказал сержант Службы охраны природы Эймон Макарутер, жители района, где произошло нападение, имеют богатую историю общения с медведями, так как хищники часто забредают в жилые кварталы, привлеченные запахами еды и возможностью порыться в мусорных баках.

Местные власти призвали горожан, живущих на окраине, надежно запирать мусорные контейнеры, а при встрече с медведем постараться как можно скорее уйти подальше и забрать домашних животных, чтобы избежать конфликта.

Ранее сообщалось, что в Британской Колумбии лосиха спасла детеныша от медведя. Драматичный эпизод удалось занять на видео проезжавшим мимо автомобилистам.

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Никита Савин
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