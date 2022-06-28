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Лосиха в последний момент спасла детеныша от медведя и попала на видео

NowThis News: лосиха спасла детеныша от медведя в канадской провинции Британская Колумбия

В Канаде лосиха в последний момент сумела спасти своего детеныша от медведя. Погоня хищника за семейством парнокопытных попала на видео, опубликованное на YouTube-канале издания NowThis News.

Свидетелями драматичного эпизода стали автомобилисты недалеко от озера Мара в провинции Британская Колумбия. На кадрах, снятых из машины, видно, что на дорогу выбегает лосиха с двумя лосятами, а за ними гонится медведь.

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Через несколько секунд один из лосят споткнулся и упал. В тот момент, когда хищник почти настиг детеныша, ему на выручку пришла мать, которая заметила падение отпрыска и бросилась на его защиту. Медведь испугался разъяренной родительницы и поспешно ретировался обратно в чащу.

Ранее сообщалось, что в Индии разъяренная слониха растоптала крокодила и спасла слоненка. Видео происшествия сумел снять один из участников сафари.

Что делать?
Никита Савин
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