Разъяренная слониха растоптала крокодила и спасла слоненка

Слониха в Замбии убила подобравшегося слишком близко к слоненку крокодила

Разъяренная слониха в Замбии растоптала крокодила, который подобрался слишком близко к ее детенышу. Видео с животными опубликовано на странице Latest Sightings в Youtube.

Участник сафари Ханс Хенрик Хаар снял на видео, как слониха убила крокодила, чтобы спасти слоненка. «Крокодилы охотятся на слонят. Эта слониха не обрадовалась, когда крокодил оказался так близко к ее детенышу. Чтобы защитить потомство, она полностью избавилась от крокодила», — говорится в подписи к видео.

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На записи видно, как слон хоботом отталкивает рептилию. После этого поведение слонихи становится агрессивным, и она растаптывает крокодила, навалившись на него всем весом. Животное обвило хобот вокруг хвоста рептилии, начало бросать его из стороны в сторону и топтать. В результате крокодил погиб.

Автор видео заявил, что у него не нашлось подходящих слов, чтобы описать увиденное. Он подчеркнул, что это было шокирующее зрелище.

Запись стала вирусной в соцсетях и набрала более 400 тысяч просмотров. В комментариях один из пользователей написал: «Мама была очень, очень зла! Никогда не связывайтесь с матерью, которая защищает свою семью!».

Ранее сообщалось, что в испанской провинции Кантабрия слониха убила работника сафари-парка Кабарсено. Она вместе со своим слоненком проходила рядом с мужчиной.

