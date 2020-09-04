Слониха-мать отчаянно пыталась разбудить погибшего слоненка и попала на видео

Слониха в малайзийском штате Джохор отчаянно пыталась разбудить слоненка, которого сбила машина. На видео с животным обратило внимание издание Malay Mail.

В среду, 2 сентября, мотоциклист увидел стоявшую на обочине дороги слониху. Малайзиец решил подойти поближе, чтобы понять, что стало причиной странного поведения животного. Когда мужчина слез с мотоцикла, он увидел, что животное стоит рядом со своим погибшим детенышем.

Другой мотоциклист предположил, что слоненка могла сбить машина, которая была сильно повреждена и находилась на противоположной стороне дороги.

На одной из записей, которые опубликовали в соцсетях очевидцы, видно, как слониха трясет своего детеныша в надежде разбудить его, но безуспешно.

Многие пользователи соцсетей призвали водителей не превышать скорость на дорогах, особенно там, где им навстречу могут выбежать животные. Некоторые отметили, что строительство дорог и зданий привело к тому, что животные теперь не могут найти дорогу обратно в джунгли.

Ранее сообщалось, что семь слонов были найдены мертвыми в центральной Шри-Ланке за 27-28 сентября. Слоненок одной из жертв отчаянно пытался вернуть к жизни убитую мать.