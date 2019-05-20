Разъяренная слониха отомстила за слоненка

В индийском штате Западная Бенгалия слониха насмерть раздавила человека. Об этом сообщает издание The Epoch Times.

В пятницу, 17 мая, жители деревни Айнашули узнали, что на одном из высохших озер родила слониха, и решили понаблюдать за ней. Животное пыталось помочь своему новорожденному детенышу встать на ноги, чтобы уйти в лес. Однако он был слаб и не смог этого сделать, после чего люди стали бросать в него камни.

Слониха пришла в ярость и попыталась предупредить людей, что им стоит держаться подальше. Местные жители проигнорировали ее знаки, животное бросилось на них и насмерть затоптало 27-летнего мужчину по имени Шайлен Махато (Shailen Mahato).

В результате произошедшего ситуация в районе деревни обострилась: на «охоту за людьми» вышли еще около десяти разгневанных слонов. По информации издания, теперь они блуждают по лесу в поисках добычи. Местные власти запретили жителям заходить в лес, пока животные не успокоятся и не уйдут.

В мае сообщалось, что в пхукетском зоопарке от истощения скончался слоненок по кличке Дамбо. Причиной смерти животного врачи называют инфекцию, которая поразила желудочно-кишечный тракт и сопровождалась постоянной диареей. По факту гибели Дамбо будет проведена проверка.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!