Из жизни
 
Последние новости
Украине предсказали потерю денег от МВФ
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею
Армения закупит у России в кредит модернизированные истребители
Модель раскрыла легкий способ похудеть
Россиянин ворвался в приют для жертв домашнего насилия и забрал детей
Режиссер обвинил ушедшую из театра Самбурскую в «вульгарном интриганстве»
Российскую базу в Сирии защитили от атаки
Российскую полицейскую наказали за сбор данных о школьницах в хиджабах
Неймар едва не подрался с партнером по ПСЖ из-за обвинения в эгоизме
Новости партнеров

Неблагодарный слон убил своего защитника

Перейти в «Мою Ленту»

В Малави, Восточная Африка, британского военного убил слон. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 5 мая. 23-летний солдат Мэтью Тэболт (Mathew Talbot) погиб при выполнении своей первой миссии по пресечению браконьерства. Сослуживцы подтвердили, что мужчину затоптал дикий слон.

По словам тех, кто служил вместе с Тэболтом, он всегда отличался дружелюбием. Британец быстро наладил контакт с местными жителями и даже изучал их язык. Они отметили, что солдат увлекался фотографией и у него есть множество снимков, которые он сделал во время службы.

Тэболту нравились учения и тренировки в тяжелых условиях, поэтому он вызвался наставником и добровольцем в отряд малавийских солдат по борьбе с нелегальной торговлей животными.

Министр обороны Великобритании Пенни Мордонт высказала свои соболезнования близким погибшего, сказав, что «глубоко опечалена этой новостью».

Из-за браконьеров популяция слонов в Малави уменьшилась вдвое с 1980-х годов. Несколько лет назад британские войска прибыли в африканскую страну для обучения местных волонтеров борьбе против браконьеров.

Ранее сообщалось, что голодный слон напал на туристку в Китае. Пострадавшую доставили в больницу с переломами ребер и левой кости.

Больше интересных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
KILLED BY BEAST Brit soldier trampled to death by elephant during mission to protect wildlife from poachers in Malawi
Голодный слон напал на туристку
Дикие слоны сбежали из заповедника и убили двух жителей деревни
Голодный слон разозлился и убил дрессировщика
Другие материалы рубрики
Из жизни17:14 6 мая
Меган Маркл и принц Гарри

Дитя королевское

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
16:44 7 мая

Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки

18:58 7 мая

Россиянин попал в норвежскую тюрьму за ограбление банка на полярном острове

07:01Сегодня

Пожирающие глаза бактерии расплодились из-за не снятой на ночь контактной линзы

Из жизни00:0326 апреля

Грязные сокровища

Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
13:14 7 мая

Стали известны подробности о родах Меган Маркл

16:04 7 мая

Мужчина выловил рыбу с кольцом в желудке и решился на брак

04:59Сегодня

Врачи перепутали беременность с раком и назначили химиотерапию

Из жизни00:03 5 мая
Ен Сук Юн

«Такое даже в кино не увидишь»

Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
09:27 7 мая

Пляски на похоронах закончились падением гроба

20:48 7 мая

В Индии леопард растерзал мужчину

14:37 7 мая

Поклонники принца Гарри разглядели подсказку об имени его новорожденного сына

Россия
Бургомистр Локотского самоуправления Бронислав Каминский в окружении офицеров немецкой полиции«Сказали, что пишу об антигероях. Решили тихонько избавиться»
Историк рассказала о советских предателях и их помощи фашистам. Теперь ее пытаются уволить
«Война — это не праздник, а страх и смерть»
Как школьников в России учат держать автомат, любить Родину и презирать врагов
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.«Всюду одно: злодей Сталин протягивает свою страшную руку»
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда. Реакция историка-сталиниста
Россиянин ворвался в приют для жертв домашнего насилия и забрал детей
Российскую полицейскую наказали за сбор данных о школьницах в хиджабах
Школьное питание в России проверят на дискриминацию
Для российских учителей разработают правила поведения в соцсетях
Все материалы
Мир
Битва за Север
Россия, США и Китай борются за Арктику. Она решит судьбу всего мира
Раскрыт план покушения на единственного юного японского принца
США вознамерились разорвать связи Кубы и Венесуэлы
Иран частично отказался от ядерной сделки
Женщина позволила другу изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь за 65 долларов
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
«Они обещали нам рай»
Женщины «Исламского государства» о смерти, страхе и отчаянии
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
Украина обвинила Россию в подготовке провокаций в Донбассе
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Российско-украинскую границу предложили огородить ядерными минами
В Могилеве торжественно открыли перила
Все материалы
Экономика
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
«Аэрофлот» начал выплату компенсаций пассажирам SSJ-100
Банк России раскрыл свои убытки и доходы
Россия получит права на технологии Nokia
Россияне решили залезть в долги в майские праздники
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
В «Русале» рассказали замминистру здравоохранения РФ о корпоративной медицине
Все материалы
Силовые структуры
Огненный след
Появились новые версии катастрофы SSJ-100 в Шереметьево. Виновных будет много
«Горящий клубок железа летит по полосе»
Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российский депутат забил своего работника бейсбольной битой
Полицейский погиб от своего пистолета рядом с Красной площадью
Пластик сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 проверят на токсичность
Следствие заинтересовалось испытаниями SSJ-100 на прочность
Все материалы
Наука и техника
Куб смерти
Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Найден способ спасения от смертоносной болезни легких
Раскрыта причина древней массовой резни в Польше
Севморпуть защитят «Дивноморьем»
Названа главная опасность солнцезащитного крема
Все материалы
Спорт
«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов
Англичане разгромили «Барселону», забив четыре безответных мяча
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею
Неймар едва не подрался с партнером по ПСЖ из-за обвинения в эгоизме
Луис Суарес сравнил игроков «Барселоны» с детьми
Павел Мамаев, Александр Протасовицкий, Александр Кокорин (справа налево)«Я в СИЗО 40 книжек прочитал. В жизни столько не читал»
Кокорин расплакался в зале суда. О чем он и Мамаев сказали в последнем слове?
Дебют Усика в супертяжелом весе отменен
Тренер «Ливерпуля» выругался после разгромной победы над «Барселоной»
Все материалы
Культура
«Мне хотелось сделать советское кино»
Как миллиардер снял по-пацански дерзкую драму о Дне Победы
The KissBoyzЭлектрический Токио
Трансы, рэп и фанк на колесах: как проходит самый передовой музыкальный фестиваль мира
Кочуй пока горячо
Степь наносит ответный удар: бесстыжий бурятский поп-арт везут в Венецию
Названы шансы Лазарева на победу в «Евровидении»
Режиссер обвинил ушедшую из театра Самбурскую в «вульгарном интриганстве»
Сценаристы «Мстителей» объяснили появление шуток про ягодицы Капитана Америки
Мадонна заступилась за Майкла Джексона
Все материалы
Интернет и СМИ
«Как тебе такое, маленькая дрянь?»
Взрослые слушают русский рэп и ссорятся со школьниками. Все ради славы на YouTube
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
Необычный способ поедания наггетсов сочли кощунством
Модель рассказала о невидимых на фото с подиума мучениях
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Старшеклассница стала порноактрисой и подверглась травле
Все материалы
Ценности
Искусство шока
Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
Невесту раскритиковали за ношение сразу двух помолвочных колец
Модель раскрыла легкий способ похудеть
Бал Met Gala довел Ким Кардашьян до слез
Дэвид Бекхэм надел носки с сандалиями и попался
Все материалы
Путешествия
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Биль или небыль
Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Опубликован список погибших после схода лавины россиян
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Семеро россиян погибли в горах Алтая из-за схода лавины
В Японии призвали не есть на ходу
Все материалы
Из жизни
Меган Маркл и принц Гарри Дитя королевское
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки
Пожирающие глаза бактерии расплодились из-за не снятой на ночь контактной линзы
Стали известны подробности о родах Меган Маркл
Врачи перепутали беременность с раком и назначили химиотерапию
Все материалы
Десять ответов на нестыдные вопросы про Нюрбургринг
Что особенного в немецкой гоночной трассе, отчего все хотят поставить ее рекорд?
Неожиданные хот-роды Volvo
Кто и зачем строит хот-роды на агрегатах «Вольво»
Превратить в универсал
Дизайнер Райн Приск переделывает спорткары в шутинг-брейки
Надежный старый друг
Suzuki Vitara — история внедорожника, который покорил горы и города
Классический BMW превратили в трек-кар с двигателем V10
Honda раскрыла имя нового электрокара
Стали известны российские цены на обновленный Mercedes-Benz GLC
Все материалы
Дом
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Средняя цена новых домов около Москвы перевалила за миллион евро
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Названа главная опасность жизни в коммуналке
Половину московской «однушки» оценили в 32 миллиона рублей
Все материалы