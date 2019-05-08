Неблагодарный слон убил своего защитника

В Малави, Восточная Африка, британского военного убил слон. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 5 мая. 23-летний солдат Мэтью Тэболт (Mathew Talbot) погиб при выполнении своей первой миссии по пресечению браконьерства. Сослуживцы подтвердили, что мужчину затоптал дикий слон.

По словам тех, кто служил вместе с Тэболтом, он всегда отличался дружелюбием. Британец быстро наладил контакт с местными жителями и даже изучал их язык. Они отметили, что солдат увлекался фотографией и у него есть множество снимков, которые он сделал во время службы.

Тэболту нравились учения и тренировки в тяжелых условиях, поэтому он вызвался наставником и добровольцем в отряд малавийских солдат по борьбе с нелегальной торговлей животными.

Министр обороны Великобритании Пенни Мордонт высказала свои соболезнования близким погибшего, сказав, что «глубоко опечалена этой новостью».

Из-за браконьеров популяция слонов в Малави уменьшилась вдвое с 1980-х годов. Несколько лет назад британские войска прибыли в африканскую страну для обучения местных волонтеров борьбе против браконьеров.

Ранее сообщалось, что голодный слон напал на туристку в Китае. Пострадавшую доставили в больницу с переломами ребер и левой кости.

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