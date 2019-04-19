Голодный слон разозлился и убил дрессировщика

В индийском штате Керала слон убил одного из надсмотрщиков и ранил другого. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В четверг,18 апреля, слон по кличке Раджикран (Rajasekharan) участвовал в процессии во время ежегодного фестиваля в храме Чирайил Деви, расположенном в деревне Эджуконе. Во время мероприятия он напал на нескольких человек возле храма, после чего одного из них — Сатишана (Satheeshan) — доставили в больницу.

Владелец 40-летнего слона подошел к животному и начал кормить его, чтобы успокоить. Но как только рядом оказался один из дрессировщиков по имени Байджу (Baiju), Раджикран схватил его, подбросил в воздух и швырнул на землю.

После того, как животное убило дрессировщика, на место прибыли эксперты по слонам из Общества по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA). Пообщавшись со свидетелями, они пришли выводу, что Сатишан и Байджу были пьяны и забыли покормить животное.

«Мы подозреваем, что, напав на людей, слон выместил ярость, спровоцированную голодом», — прокомментировал представитель SPCA доктор Б. Аравинд (B. Aravind).

Что будет с Раджикраном после смерти дрессировщика, пока неизвестно.

В начале апреля сообщалось, что в ЮАР слон насмерть затоптал одного из браконьеров, который охотился в заповеднике. После чего он оставил труп на съедение львам.

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