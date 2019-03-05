Слон раздавил ударившего его надсмотрщика

В Индии слон насмерть раздавил своего надсмотрщика. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике, снятом в округе Коттаям, штат Керала на юге страны, 40-летний Арун Паниккар (Arun Panikkar) моет слона из шланга. Мужчина тыкает животное заостренной палкой, чтобы слон лег и подставил спину под струю. Однако удар оказался столь сильным, что надсмотрщик поскользнулся и упал прямо под слона. В это время животное на него село.

На помощь Паниккару сразу же бросился его коллега. Он несколько раз ударил слона палкой, чтобы он поднялся, а затем оттащил товарища в сторону. Однако ему уже нельзя было помочь — судмедэксперты позже установили, что он скончался на месте.

Полиция возбудила расследование инцидента.

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