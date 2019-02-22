Игривый слон раскидал сплавлявшихся по реке туристов

Видео: Dechathorn Sastradechawat / Facebook

В Таиланде слон напал на туристов, сплавлявшихся по реке на плотах. На видео происшествия обратил внимание информационный портал Coconuts.

Ролик снял 38-летний водитель фургона Дечаторн Састрадечават (Dechathorn Sastradechawat) в провинции Чиангмай на севере страны. Мужчина объяснил, что несколько туристов из Бангкока попросили его устроить для них прогулку на плотах по реке и сделать несколько фотографий.

Группа туристов сплавлялась по реке, когда на них неожиданно напал слон, стоявший возле берега. Животное побежало к туристам и ударило один из плотов, из-за чего все сидевшие на нем люди упали в воду в разные стороны. Они в панике выбежали на берег, погонщику слона удалось поймать животное только через некоторое время. «Мы были на волосок от смерти», — заявил Састрадечават.

Одна из туристок так сильно ударилась ногой о камень, что не могла ею двигать. Женщину немедленно доставили в больницу.

Хозяин слона отметил, что животное, вероятно, хотело поиграть с туристами. По словам мужчины, шестилетний слон очень умный и никогда до этого не проявлял агрессии к людям. Он извинился перед туристами и оплатил все больничные счета.

Глава местного туристического ведомства Кессарин Тункау (Kessarin Toonkaew) отметила, что шумное поведение туристов могло испугать животное. Она приказала установить вдоль реки знаки с требованием не издавать громких звуков, чтобы не раздражать слонов, живущих на десяти близлежащих фермах.

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