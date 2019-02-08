Обезумевший слон напал на девушку и помахал ею

dailymail.co.uk

Жительница Таиланда Ничанат Манучам попыталась сфотографироваться с огромным слоном, однако животное неожиданно взбесилось. На видео, снятое очевидцами, обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел на местной ярмарке в провинции Сурин. «Слон остановился и прикоснулся хоботом к моей ноге. Мне показалось это очень милым. Затем он обвил хоботом мое тело и поднял в воздух. Когда он начал размахивать мной в разные стороны, я схватилась за белый бивень и пыталась удержаться», — рассказала пострадавшая.

На кадрах видно, как огромный слон по кличке Фан Тонг (Phan Thong) сносит киоски с едой, удерживая девушку при себе. Приступ агрессии длился около двух минут, пока его хозяин, сидящий на спине животного, пытался его успокоить.

Девушка очень испугалась. По ее словам, она различала только «тяжелое дыхание слона и звук разбивающихся столов». Последнее, что она помнит, как люди помогали ей спуститься.

19-летняя Манучам, которую благополучно сняли с хобота, чудом не пострадала: на ее теле осталась пара ссадин. Местные жители обработали раны девушки и отвезли ее в больницу.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!