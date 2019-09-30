Слоненок отчаянно пытался разбудить убитую мать и попал на видео

Видео: mirror.co.uk

Семь слонов были найдены мертвыми в центральной Шри-Ланке за 27-28 сентября. Об этом сообщает сайт The Mirror.

В полиции сообщили, что тела четырех слонов были обнаружены 27 сентября в лесу около Сигирии — охраняемого ЮНЕСКО заповедника, еще трех нашли в субботу. В числе убитых животных оказалась беременная слониха. Слоненок одной из жертв отчаянно пытался вернуть к жизни убитую мать. Печальный момент попал на видео.

Ветеринары готовы провести вскрытие из-за опасений, что животные могли быть отравлены. Предположительно, слонов убивают жители близлежащей деревни, недовольные тем, что животные вторгаются на их территорию и вытаптывают посевы.

В настоящее время на Шри-Ланке насчитывается около 5,5 тысячи слонов. По словам экологов, убийство семи из них — серьезный удар по популяции. Слониха вынашивает слоненка 22 месяца и обычно между беременностями проходит от четырех до пяти лет.

Слоны вторгаются на территорию деревень из-за того, что дома местных жителей построены на пути их внутренней миграции. Обычно эти животные проходят более 19 километров за день в поисках пищи. Теперь, когда они встречают на своем пути дома, они вламываются в деревни и натыкаются на посевы. Экологи заявили, что государство должно вмешаться и переселить жителей в более подходящие для проживания места, иначе конфликт между слонами и людьми будет продолжаться.

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