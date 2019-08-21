Слон победил своего сородича и споткнулся на ровном месте

dailymail.co.uk

В южноафриканском заповеднике Намбити турист заснял противостояние двух слонов на видео. На кадры обратило внимание издание Daily Mail.

Джозеф Энтони (Joseph Anthony) поймал в объектив, как два молодых слона из одного стада выясняли отношения между собой. Животные стояли друг перед другом, шевелили ушами и поднимали хоботы. По словам гида, так самцы пытались друг друга запугать.

Наконец, один из слонов решил уйти. Его торжествующий противник развернулся и бросился бегом к своему стаду, но споткнулся и упал на колени. После этого животное поднялось и отправилось дальше.

«Гиды сказали нам, что такое бывает очень редко. Величественный гигант, упавший после своей победы в схватке "с небес на землю", выглядел мило и забавно», — признался Энтони.

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