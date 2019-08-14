Зоозащитники показали тощее тело измученного на фестивале слона

Фонд спасения слонов в Таиланде (Save Elephant Foundation) обратил внимание на изможденную после буддистского фестиваля Эсала Перахера слониху Тикири (Tikiri). Об этом сообщает The Sun.

Организация опубликовала в Facebook фотографии Тикири и рассказала о ее состоянии. В фонде рассказали, что слонихе приходилось каждую из 10 ночей фестиваля выступать среди дыма, фейерверков и шума, несмотря на переутомление.

Мероприятие проводилось с 7 по 17 июля текущего года. Тощее тело животного с торчащими ребрами скрывал традиционный для праздника наряд. Тикири была одним из 60 слонов на фестивале, о состоянии других животных, которые также были в костюмах, неизвестно.

Фонд призвал использовать День слонов, который празднуется 12 августа, для того, чтобы «стать голосом для безмолвных» и защищать животных. Кроме того, там отметили, что любить и не причинять страдания, а также приносить добро — это и есть «путь Будды, который пора воплощать».

Эсала Перахера (Фестиваль зубов) отмечается каждый год на Шри-Ланке. Буддисты поклоняются священному зубу Будды, который был несколько веков назад привезен в Канди. Каждую ночь танцоры и музыканты, а также наряженные и украшенные помпонами слоны проходят по улицам города.

Средняя продолжительность жизни саванного и лесного слона — 60-70 лет. Некоторые особи могут жить до 80 лет, в том числе в неволе.

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