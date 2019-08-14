Голодный слон искал еду и затоптал ребенка

В индийском штате Джаркханд молодой слон затоптал ребенка. Об этом сообщает Hindustan Times.

Слон пришел в деревню после полуночи. Почуяв запах готовящегося риса, он направился к дому, где жила 11-летняя Амрита Тирки (Amrita Tirkey), и начал рваться на кухню.

Когда животное стало напирать на стену, отец девочки открыл дверь на улицу, чтобы все члены семьи успели выскочить из дома. В темноте Амрита не заметила слона и пошла прямо на него.

Раздавив ребенка, он скрылся в ближайшем лесу, где, кроме него, живут еще два слона. Местные жители опасаются, что животное продолжит устраивать набеги на деревню.

В 2018 году сообщалось, что в таиландской провинции Канчанабури охранники посевов пытались напугать слонов пинг-понговыми бомбами и устроили взрыв. Животные действительно разбежались, однако люди пострадали сильнее.

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