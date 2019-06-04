Дикие слоны догнали спортсменов и побили хоботом

Во время 25-километрового забега в таиландской провинции Чонбури бегуны встретили диких слонов. В результате инцидента пострадали два человека, пишет The Nation.

По информации издания, животные поджидали бегунов на десятом километре маршрута. Лесники пытались отпугнуть слонов выстрелами, но ничего не добились, поэтому людям пришлось спасаться бегством.

Материалы по теме Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина

Одна из спортсменок пострадала, когда слон ударил ее хоботом. Другая бегунья упала и сломала руку. Лесники оказали пострадавшим первую помощь и доставили в больницу.

На следующий день спортсменов навестил местный чиновник, председатель оргкомитета забега Тракун Саван-аром (Trakoon Sawan-arom). Он заявил, что слухи о затоптанном слонами бегуне не соответствуют действительности.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в таиландской провинции Канчанабури охранники посевов пытались напугать слонов пинг-понговыми бомбами и устроили взрыв. Животные действительно разбежались, однако люди пострадали сильнее.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!