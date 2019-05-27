Голодный слон убил маленькую девочку

В индийской деревне Навамалай на маленькую девочку напал слон и убил ее. Об этом сообщает издание The New Indian Express.

Вечером 24 мая слон пробрался в жилой дом, чтобы раздобыть себе пищу, пока хозяева ушли в магазин. Вскоре Читра (Chithra), ее семилетняя дочь М Раджани (M Ranjani) и несколько соседей вернулись домой, освещая путь факелом. Женщина с ребенком зашли домой, не услышав шума.

Слон успел разрушить часть дома и опустошить пакеты с рисом. Свет от горящего факела привел животное в ярость, поэтому оно бросилось на мать с дочерью. Женщина успела убежать, однако слон схватил хоботом Раджани и швырнул ее на землю. Соседи помогли доставить девочку в больницу, где она скончалась.

Представитель лесного департамента деревни Навамалай заявил, что нападения слонов в округе — редкость. Он пообещал привлечь больше волонтеров для того, чтобы предотвратить подобные случаи.

Ранее в мае сообщалось, что в индийском штате Западная Бенгалия слониха насмерть раздавила человека. В результате ЧП ситуация в районе деревни обострилась: на «охоту за людьми» вышли еще около десяти разгневанных слонов.

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