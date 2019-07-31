Разъяренный слон разбил лобовое стекло джипа с туристами

В индийском штате Карнатака слон протаранил экскурсионный автомобиль. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 29 июля, в заповеднике Бандипур. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что животное разбивает лобовое стекло, а затем отходит назад и прячется в деревьях. Посетители парка, которые в этот момент находились в машине, сохраняли спокойствие и не пострадали.

По мнению местных экспертов, атака произошла из-за того, что слон был недоволен посягательством посторонних на его территорию.

Ранее сообщалось, что пользователь Reddit опубликовал видеозапись, на которой слон бежит по природному заповеднику ЮАР за посетителями парка. На кадрах видно, как группа туристов пытается оторваться от агрессивного животного на джипе.

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