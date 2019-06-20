Стадо разъяренных слонов напало на автомобиль

В Национальном парке Крюгера, расположенном на территории ЮАР, стадо слонов напало на автомобиль. Как сообщает информационный портал News 24, водитель уже успела попрощаться с жизнью.

40-летняя Марианна Куехнаст (Marianne Kuehnast) вместе с 73-летней матерью отправилась в парк Крюгера на сафари на своем Nissan Qashqai. Женщина остановилась на дороге, пропуская стадо слонов со слонятами.

Неожиданно одна слониха направилась в сторону автомобиля. Куехнаст попыталась сдать назад, однако водитель стоявшей сзади нее машины показывал знаками, что не может отъехать. Животное вместе с сородичами подходило все ближе, и женщина призналась, что в ее голове возникла мысль: «Это конец».

По словам туристки, слоны дважды атаковали их машину и один раз ударили «мордой и клыками» по капоту. Животные успокоились, когда Куехнаст заглушила двигатель.

В результате инцидента никто не пострадал — ни слоны, ни люди. У автомобиля смят капот, однако он остался на ходу.

Один из свидетелей назвал нападение на машину «очень-очень страшным» и заявил, что слон проявил агрессию без причины.

В начале июня сообщалось о нападении диких слонов на бегунов во время 25-километрового забега в таиландской провинции Чонбури. Лесники пытались отпугнуть животных выстрелами, но ничего не добились, поэтому людям пришлось спасаться бегством.

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