Охранник защищал шахтеров от львов и погиб под ногами слона

В Национальном парке Крюгера, ЮАР, слон напал на охранника и убил его. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Нападение произошло в субботу ночью, 8 июня. 45-летнему Эрику Кгатле (Eric Kgatla) сообщили, что из национального парка сбежали 14 голодных львов и направили его следить за расположенными неподалеку входами в шахты и защищать рабочих в случае появления животных. Мужчина вышел из хижины с факелом, когда услышал подозрительный звук в кустах. Как оказалось, это был слон. Животное разъярило неожиданное появление Кгатлы, и оно растоптало охранника.

Раненного мужчину обнаружил его коллега, который услышал, как слон трубит. Он попытался оказать необходимую помощь пострадавшему, но тот скончался на месте. Сейчас произошедшее расследуется, друг семьи погибшего сообщил, что его жена убита горем.

Предположительно, дикий слон сломал ограду и сбежал из Национального парка Крюгера. Он направился в район, где находилась стая львов. Сотрудники планируют поймать сбежавшее животное, а также переселить хищников в другое место ради безопасности людей.

Ранее сообщалось, что представители парка заявили, что сына одного из сотрудников растерзал леопард. Родители немедленно доставили ребенка в больницу после нападения животного. Врачи констатировали смерть мальчика, которому было два с половиной года.

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